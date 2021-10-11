المطروشي يتخطى حاجز الـ 50 ثانية في 100 متر حرة

المصدر: محمد أبوإسماعيل ■ دبي

واصل سباح نادي الوصل والمنتخب الوطني، يوسف المطروشي، تحطيم الأرقام القياسية المحلية، إذ نجح في تحطيم رقمين جديدين في سباقَي 100 و200 متر سباحة حرة، ليصبح أول سباح في تاريخ الإمارات يتخطى حاجز الـ50 ثانية في سباق 100 متر حرة، وأيضاً حطم رقمه السابق في سباق 200 متر حرة، بعدما حقق رقماً جديداً متخطياً حاجز 1:50 دقيقة، في السباق الذي أقيم ببطولة إيبكس المفتوحة للسباحة في مجمع حمدان الرياضي.

وجاءت مشاركة المطروشي مع المنتخب الوطني استعداداً للبطولة العربية للسباحة، التي من المقرر أن تقام في أبوظبي من 24 إلى 27 أكتوبر الجاري، بمسبح مدينة محمد بن زايد في أبوظبي، وتشهد مشاركة 320 سباحاً وسبّاحة من 17 دولة عربية. وقال المطروشي لـ«الإمارات اليوم»: «سعيد جداً بتحطيم هذين الرقمين، وأسعى إلى مواصلة التدريبات اليومية في نادي الوصل والتجمع الأسبوعي في أبوظبي مع المنتخب الوطني، وأتطلع إلى المزيد في الفترة المقبلة، وأتمنى أن أوفق في البطولة العربية المقبلة وأيضاً في بطولة العالم، وأسير وفق برنامج إعداد مستمر منذ عودتي من أولمبياد طوكيو 2020».

وحقق المطروشي رقم 49.5 ثانية في سباق 100 متر حرة، بينما حطم رقم 100 متر حرة أيضاً برقم 1.49.7 دقيقة، ليكتب رقمين جديدين في مشواره الرائع بالسباحة، وشهدت البطولة تألق سالم غالب من نادي الوصل، وأحمد المرزوقي وسارة عكاشة من برنامج أبوظبي للسباحة، وأيضاً ميرا ومهرة من نادي الوصل، وجميعهم في المنتخب الوطني.

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