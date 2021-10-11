متفرقات.. «الفجيرة لصيد الأسماك» تكشف عن المتأهلين للمونديال

المصدر: محمد فاضل ■ الفجيرة

تَوّج الشيخ أحمد بن حمد بن سيف الشرقي الفائزين بالمراكز الأولى لبطولة الفجيرة الدولية الثامنة لصيد الأسماك. وتمكن فريق ألفا برافو من الحصول على المركز الأول وجائزة مالية قدرها 35 ألف درهم، وتذاكر سفر للمشاركة في بطولة العالم لصيد الأسماك، التي ستقام بكوستاريكا في أبريل المقبل. ونال الجوائز الفردية جوانج يوان بأكبر سمكة تونا (14 كيلوغراماً)، وظفر محمد الكتبي بجائزة أكبر دورادو (14.2 كيلوغراماً)، وذهب لقب أكبر سمكة باركودا لكريستيان ديبتي، وأكبر كينج لمنصور جمال بعد أن تمكن من صيد سمكة تزن 15 كيلوغراماً.

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