سحب قرعة دوري الدرجة الثانية

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

سُحبت، ظهر أمس، في مقر اتحاد كرة القدم، قرعة مسابقة دوري الدرجة الثانية للموسم الكروي الجديد 2021-2022، بحضور مسؤولي لجنة وإدارة المسابقات باتحاد الكرة، ومتابعة ممثلي الفرق المشارِكة عبر تقنية الاتصال المرئي.

ويُشارك في هذه النسخة 12 فريقاً: الموج، ريجينال، يونايتد، بينونة، الهلال يونايتد، لاليغا، لافال يونايتد، فرسان هيسبانيا، أتلتيكو آرايبا، الاتفاق، ليوا ويونايتد سبورت.

وستلعب المسابقة بنظام الدوري من مرحلتين (ذهاب وإياب)، ويتأهل الفريقان الحاصلان على المركزين الأول والثاني إلى مسابقة دوري الدرجة الأولى في الموسم الرياضي المقبل، في حال تحقيقهما متطلبات المشاركة. وأسفرت القرعة عن مواجهات قوية في الأسبوع الأول، الذي سينطلق في الثلث الأخير من شهر أكتوبر الجاري، حيث يلتقي يونايتد مع الهلال يونايتد، والاتفاق مع ليوا، ولافال يونايتد مع فورسان هيسبانيا، ولاليغا مع بينونة، والموج مع أتلتيكو آرابيا، ويونايتد سبورت مع ريجينال.

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