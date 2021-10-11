إعلان المنتخبات المشاركة في كأس القارات الشاطئية غداً

المصدر: سيد مصطفى ■ دبي

تُعلن اللجنة المنظمة لبطولة كأس القارات لكرة القدم الشاطئية، التي ينظمها مجلس دبي الرياضي للعام العاشر على التوالي، بالتعاون مع لجنة كرة القدم الشاطئية بالاتحاد الدولي لكرة القدم، غداً، قائمة المنتخبات المشاركة في البطولة التي تقام على شاطئ كايت بيتش، خلال الفترة من الثاني وحتى السادس من نوفمبر المقبل.

وتعقد اللجنة المنظمة غداً مؤتمراً صحافياً في مقر مجلس دبي للإعلان عن تفاصيل البطولة وأسماء المنتخبات المشاركة وسحب القرعة. وقال بيان صادر عن مجلس دبي الرياضي، إنه سيتم تقسيم المنتخبات الثمانية المشاركة على مجموعتين يتقدمهم المنتخب الوطني لكرة القدم، إلى جانب منتخبي إيران حامل اللقب وروسيا بطل العالم وأبرز المنافسين على اللقب هذا العام.

وأضاف البيان: «ستلعب فرق كل مجموعة مع بعضها في الأيام الثلاثة الأولى ضمن مباريات دور ربع النهائي، ويتأهل أول وثاني كل مجموعة للدور نصف النهائي، فيما يلعب الفائزان على لقب البطولة، والخاسران على المركزين الثالث والرابع».

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