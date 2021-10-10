المصدر: محمد أبوإسماعيل ■ الشارقة

تألق الشارقة والتعاون والعربي في سباقات المراحل السنية للدرّاجات أمس. وفي جزيرة الحديريات بأبوظبي، شارك 58 دراجاً، منهم 30 في فئة الناشئين، حيث أقيم السباق لمسافة 32 كم وأسفرت نتائجه عن فوز صالح فهد صالح من الشارقة، تلاه طلال أحمد البلوشي من النصر، ثم جاء ثالثاً حمدان الكتبي من الحمرية.

وشارك في الأشبال 28 دراجاً لمسافة 15 كم، وحل سلمان منصوري من الشارقة أولاً، ومحمد الهاشمي من أبوظبي ثانياً، وجاء ثالثاً مطر الكتبي من أبوظبي. وفي السباق الثاني الذي نظم برأس الخيمة، حل أولاً عمر عيسى من التعاون في الناشئين، تلاه زميله سعيد المنصوري، ثم محمد الريسي من العربي ثالثاً. وفي الأشبال توج عبدالرحمن الجاروف من العربي، تلاه محمد رمضان من التعاون، وثالثاً راشد العلي من العربي.

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