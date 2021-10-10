كأس فاطمة بنت مبارك تصل فرنسا اليوم

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

يستضيف مضمار تاربس العشبي في فرنسا اليوم، سباق كأس سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للخيول العربية الأصيلة (بري فلير دافريل)، برعاية مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان. ويشارك في السباق البالغ طوله 1500 متر مع جائزة مالية قدرها 14 ألف يورو، ستة خيول، يتصدرها الجواد «روديس دو لوب» لخالد خليفة النابودة، بإشراف المدرب شارل جوردين، وقيادة الفارس دامين مورين.

وينافس على اللقب «هالويشا دو بوزلس» لمارسيل ميزي، بإشراف اليزابيث بيرنارد، و«احبك يا وطن» لسعيد السويدي.

من جهة أخرى، يستضيف مضمار غاليشيا الإسباني، كأس الوثبة ستاليونز «بريمو غاليشيا 2021» لمسافة 1600 متر، بمشاركة سبعة خيول في سن ثلاث سنوات تتنافس على جوائز مالية وقدرها 5000 يورو. ويتصدر الترشيحات «سال اليم» بقيادة ار سيلفا. وعلى صعيد آخر، يحتضن مضمار جاكرسرو بمملكة السويد، كأس الوثبة ستاليونز لمسافة 1200 متر، البالغة جائزته 3000 يورو، وتشارك فيها سبعة خيول في سن أربع سنوات فما فوق. ويتصدر الترشيحات «سهم الخالدية» للمالكة والمدربة ماريا هاجمان اريكسون.

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