الإمارات يشكل فريق «سفيرات النادي»

المصدر: رأس الخيمة ■ الإمارات اليوم

ترأست عارفة صالح الفلاحي عضو مجلس إدارة نادي الإمارات، الاجتماع الأول لفريق سفيرات النادي بعد تشكيله الجديد، وتسمية شيخة حسين آل علي عضو مجلس إدارة شركة الاستثمار نائباً لرئيس الفريق. ويضم الفريق في عضويته عدداً من ممثلات الجهات الحكومية والمجتمع ومن الإعلاميات والمثقفات من القطاعات كافة.

وأوضحت الفلاحي أن إطلاق الفريق يأتي انسجاماً مع توجهات الحكومة الرشيدة من تمكين المرأة الإماراتية والتأكيد على دورها في خدمة المجتمع. وأكدت في تصريح صحافي أن الفريق سيقوم بخدمة النادي ببرامج توعوية وتثقيفية والمشاركة في المسؤولية المجتمعية والفعاليات والأنشطة المختلفة.

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