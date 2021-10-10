النصر يهزم الكويت الكويتي ودياً

المصدر: محمد أبوإسماعيل ■ دبي

فاز النصر على فريق الكويت الكويتي بنتيجة 3-2 في المباراة الودية التي جمعت الفريقين في استاد آل مكتوم بنادي النصر، أول من أمس، في إطار استعداد النصر لعودة الدوري ومباراته أمام الظفرة يوم السبت المقبل في الجولة الأولى لكأس أدنوك للمحترفين.

أحرز أهداف العميد غابريل فالانتيني، وضياء سبع، وعبدالله حليحل، وشهدت المباراة مشاركة عدد كبير من اللاعبين مع الاعتماد على التشكيلة شبه الأساسية للنصر الذي يخوض بها المباريات الرسمية في غياب تيغالي، ولاعب منتخب الرأس الأخضر ريان مينديز، كما شهدت المباراة عودة الحارس أحمد شامبيه لحراسة مرمى العميد بعد فترة غياب كبيرة بسبب الإصابة من بداية الدوري، كما تواجد في التشكيل الأساسي المدافع محمد عايض، للوقوف على حالته الفنية والبدنية.

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