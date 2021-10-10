تين كات: الوحدة خسر أمام خورفكان بطريقة غير عادلة

المصدر: محمد فاضل ■ خورفكان

انتقد مدرب الوحدة، الهولندي تين كات، طاقم حكام المباراة التي جمعت فريقه أمام مستضيفه خورفكان التي أقيمت أول من أمس وانتهت بفوز خورفكان 3-2 ضمن منافسات ذهاب الدور الأول لكأس رابطة المحترفين، واصفاً فريقه بأنه لا يستحق الخسارة وأن المباراة أخذت منه بطريقة غير عادلة بعد قرار «تقنية الفيديو» بطرد مباشر للاعب فارس جمعة.

وقال تين كات في المؤتمر الصحافي بعد المباراة: «يجب ان أكون حذراً في تصريحاتي الحالية كي لا أتعرض للعقوبة لانتقادي للتحكيم الذي قاد المباراة، لكني أشعر بعدم العدل والمساواة من قبل حكام المباراة، وأرى أنهم لم يقودوا المباراة بالشكل المناسب».

وأضاف: «تعرضنا لظلم واضح، وهذه ليست أول مرة نتعرض فيها للظلم التحكيمي، وكنا قريبين من تحقيق التعادل رغم طرد اللاعب فارس جمعة، والذي لم أفهم دواعي طرده بالبطاقة الحمراء، وأشعر بعدم العدل في تطبيق مثل هذه القرارات، ونحتاج للفوز بهدف واحد لضمان التأهل في مباراة الإياب».

وكان فارس جمعة قد قام بعرقلة لاعب خورفكان البرازيلي دوغلاس المنفرد بالمرمى، وقام حكم المباراة أحمد حسن الحمادي بمنحه بطاقة صفراء وهي الثانية له في المباراة، ما استدعى طرده، الإ أن «تقنية الفيديو» كان لها رأي آخر بمنح فارس جمعة بطاقة حمراء مباشرة، وهو الامر الذي أثار حفيظة تين كات.

من جانبه، عبر مدرب خورفكان البرازيلي كايو زيناردي عن سعادته بالفوز على الوحدة، وهو الثالث على التوالي لـ«النسور» بعد الفوز على الظفرة والإمارات في بطولة دوري أدنوك للمحترفين.

وأكد كايو أنه سيغلق باب الحديث عن هذه المباراة للاستعداد لمواجهة بني ياس المقبلة، وقال بعد المباراة: «كنا الافضل في مباراة الوحدة وأهدرنا سبع فرص محققة لتسجيل الاهداف، لكن الوحدة كان الأفضل في الشوط الثاني وتمكن من تسجيل هدفين أحدهما من خطأ دفاعي، والفريق الزائر لعب بشكل هجومي في الشوط الثاني، وسعداء بهذا الفوز، وأفضلية التفوق ستريحنا خلال لقاء الإياب».

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