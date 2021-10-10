فوز دبا الحصن و«جلف إف سي» ومسافي في «الهواة»

المصدر: محمد فاضل ■ الشارقة

فاز دبا الحصن على مصفوت بهدفين مقابل هدف، خلال المباراة التي جمعتهما أمس، في ملعب دبا الحصن، ضمن الجولة الاولى لدوري الهواة، سجلهما البرازيليان ماتيوس افيلينيو (90+2) وجواو فيتور (90+6) بينما سجل لمصفوت عبدالله الغافري (90+1).

وتمكن الوافد الجديد فريق «جلف إف سي» من الفوز على مضيفه الجزيرة الحمراء بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، حيث سجل للفائز البرازيلي باتريك ويسلي (45)، والإيفواري محمد ابيبو (61)، وعبدالله محمد (80)، وسجل للجزيرة الحمراء علي حسن في الدقيقة الأولى، وفاز مسافي على ضيفه فريق سيتي بهدفين نظيفين، سجلهما اللاعب الإيفواري براهيما دياكيتي (46 و58).

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