العين يتلقى الخسارة الودية الرابعة.. وريبروف لا يفوز على العروبة

المصدر: معاذ كمبال ■ العين

ارتفع عدد المباريات الودية التي خسرها فريق العين تحت قيادة المدرب الأوكراني، سيرجي ريبروف، إلى أربع هزائم، بعد سقوطه صفر-1، مساء أول من أمس، أمام منافسه العروبة في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد حميد الطاير في دبي، ضمن تحضيرات الفريقين لذهاب الدور الأول لكأس رابطة المحترفين لكرة القدم، وأقيمت المواجهة بنظام الأشواط الثلاثة بواقع نصف ساعة لكل شوط، ومنح مدرب العين لاعبيه راحة، على أن تستأنف التدريبات اليوم للمواجهة المرتقبة أمام الإمارات.

وقبل مواجهة، أول من أمس، كان «الزعيم» قد خاض ثماني مباريات ودية، ضمن المعسكر الخارجي، وخلال فترة التوقف الدولي، إذ تعادل سلبياً مع ريال مورسيا الإسباني، وخسر بهدف نظيف من جامعة مورسيا، وبالنتيجة ذاتها من ليفانتي، وفاز على مورسيا بهدف في تكرار للتجربة الأولى، وانتصر بالنتيجة ذاتها على الرائد السعودي، وتخطى أتلتيكو بولبولينيو الإسباني 3-2، وخسر من النصر صفر-1، وفاز على يونايتد من دوري الدرجة الأولى 8-صفر، قبل أن يخسر من العروبة صفر-1.

وأقيمت مواجهة أول من أمس، خلف الأبواب المغلقة، في وقت اختبر فيه المدرب الأوكراني 17 لاعباً على مدار الشوطين، إذ شارك في اللقاء كل من: محمد بوسندة، سلطان المنذري، محمد أحمد، رفائيل بيررا، محمد شاكر، سعيد أحمد، أحمد جمال، علي البلوشي، محمد جمال، جمال معروف، سلطان الشامسي، كريستيان جوانكا، جوناتاس دي سانتوس، إيريك، علي عيد، محمد خلفان، حمد الحساني، بينما فضل إراحة عدد من اللاعبين الأساسيين على غرار الحارس خالد عيسى ويحيى نادر.

ومباراة العروبة هي الثانية لفريق العين أمام المنافس ذاته خلال الموسم الحالي، إذ شهد اللقاء الأول إفلات «الزعيم» من «ريمونتادا»، فبعد أن كان قد أنهى الشوط الأول من المواجهة التي جمعتهم في دوري أدنوك للمحترفين بثلاثية نظيفة سجلها المهاجم التوغولي، لابا كودجو، تراجع أداء «البنفسجي» في الشوط الثاني، واستقبلت شباكه ثلاثة أهداف، لينتهي اللقاء بالتعادل 3-3.

من جانبه، أكد مدير فريق العين، أحمد الشامسي، أن المدرب الأوكراني ريبروف حقق المكاسب الفنية المرجوة من المواجهة الودية أمام العروبة، مشيراً إلى أن المدافع البرازيلي، رفائيل بيريرا تعرض لإصابة خلال اللقاء، وسيخضع للفحوص الطبية اللازمة، من أجل الوقوف على مدى الإصابة، وأن تكون خفيفة.

وقال في تصريحات للموقع الرسمي عقب نهاية المباراة: «قرر المدرب سيرجي ريبروف منح لاعبي الفريق راحة أمس من الحصص التدريبية، ليعود الفريق لاستئناف برنامجه الإعدادي اليوم، استعداداً لمواجهة الذهاب أمام فريق نادي الإمارات». وحول الوضع في عيادة النادي، قال: «لا توجد لدينا إصابات، إذ بدأ لاعب الوسط أحمد برمان برنامجه التأهيلي تمهيداً لعودته إلى تدريبات الفريق الجماعية، بعد أن أكمل برنامجه العلاجي في أعقاب تعرضه للإصابة في العضلة الضامة أخيراً، كما ننتظر نتيجة الفحوص الخاصة بالبرازيلي رفائيل بيريرا، للتأكد من سلامته».

• نتائج ريبروف في المباريات الودية

العين 0-0 ريال مورسيا الإسباني

العين 0-1 جامعة مورسيا الإسباني

العين 0-1 ليفانتي الإسباني

العين 1-0 ريال مورسيا

العين 1-0 الرائد السعودي

العين 3-2 أتلتيكو بولبولينيو الإسباني

العين 0-1 النصر

العين 8-0 يونايتد «دوري الدرجة الأولى»

العين 0-1 العروبة

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