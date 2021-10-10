السماح للجماهير فوق 12 عاماً بحضور المباريات

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أجرى اتحاد الكرة بعد التنسيق مع الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث تحديثاً على آلية دخول الجماهير إلى مدرجات الملاعب، بحيث سيتم السماح للفئة العمرية من 12 عاماً فما فوق بالدخول والتواجد في المدرجات، وفق الإجراءات والضوابط ذاتها المعمول بها.

الجدير بالذكر أن النسبة المخصصة للحضور الجماهيري هي 80% من السعة المتاحة في كل استاد، وذلك في مختلف المسابقات والبطولات المحلية.

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