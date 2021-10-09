خورفكان يلحق بالوحدة أول خسارة في الموسم

المصدر: محمد فاضل ■ خورفكان

حقق فريق خورفكان فوزاً صعباً على ضيفه الوحدة 3-2، أمس، في ذهاب الدور الأول لمسابقة كأس رابطة المحترفين لكرة القدم التي أقيمت في استاد صقر بن محمد القاسمي بنادي خورفكان، وسيلتقي الفريقان في الإياب في 26 الشهر الجاري.

وتعتبر الخسارة الأولى للوحدة في مختلف بطولات الموسم الجاري، بينما هو الانتصار الثالث على التوالي لخورفكان، وشهدت المباراة تألق إسماعيل مطر من جانب الوحدة وكل من أسامة رشيد وإسماعيل الحمادي وفلاح وليد من خورفكان.

وكان التهديد الحقيقي الأول عن طريق لاعب خورفكان البرازيلي روفائيل دودو، عندما سدد كرة قوية ارتدت من القائم بعد جملة هجومية قادها إسماعيل الحمادي وبلمسة تكتيكية بعدها فرط البرازيلي بيدرو بفرصة الانفراد بمرمى خورفكان، عندما فقد الكرة لصالح المدافع حمدان البارود.

وردت عارضة الوحدة مرة أخرى كرة سددها البرازيلي دوغلاس ويليام، وسجل خورفكان هدف السبق عن طريق خليفة مبارك في الدقيقة 35، عندما غمز الكرة برأسه في الشباك.

ولعب الوحدة بـ10 لاعبين منذ الدقيقة 42 بعد تعرض فارس جمعة للطرد للعرقلة من اللاعب المنفرد دوغلاس داخل منطقة الجزاء، ليحصل النسور على ضربة حرة مباشرة سددها العراقي أسامة رشيد داخل المرمى مسجلاً الهدف الثاني 45+1، بعد كرة قوية وارتطام الكرة بأحد المدافعين ليتغير اتجاهها نحو الشباك.

وسجل لاعب خورفكان فلاح وليد هدف فريقه الثالث (54) بعد هجمة قادها اسماعيل الحمادي تبادل بها الكرة مع البرازيلي دودو، قبل أن تصل الى فلاح وليد الذي سددها قوية الى شباك راشد علي، وتم مراجعة الهدف من قبل تقنية الفيديو لكن القرار كان هدفاً صحيحاً.

ولم يستسلم العنابي لتأخره بثلاثة أهداف واللعب منقوص العدد، وكانت ردة فعله قوية عندما تمكن من تقليص الفارق بهدف سجله البرازيلي جواو بيدرو بعد هجمة مرتدة وانفراده بالمرمى (62)، وعاد اللاعب نفسه وسجل هدفاً ثانياً بصناعة جميلة من اسماعيل مطر سددها برأسه الى الشباك (68)، ليتراجع لاعبو النسور للدفاع عن النتيجة بالاعتماد على الهجمات المرتدة.

وكاد العنابي يدرك التعادل من كرة لعبها اسماعيل مطر من ضربة حرة مباشرة أبعدها دفاع النسور، واحتسب حكم المباراة أحمد حسن الحمادي ثماني دقائق بدل ضائع فرط خلالها الوحدة بهدف التعديل، بعد أن سدد مارتينيز أعلى العارضة (90+5)، لتنتهي المباراة بفوز صعب للنسور.

• المباراة شهدت تألق مطر ورشيد والحمادي وفلاح وليد.

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