انطلاق الجولة الأخيرة من سباق غنتوت للبوانيش الشراعية اليوم

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

تنطلق، اليوم، على كورنيش أبوظبي منافسات الجولة الأخيرة من سباق غنتوت للبوانيش الشراعية، الذي ينظمه نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت، ويقام وفقاً للإجراءات الاحترازية المعتمدة من الجهات المختصة. ومن المنتظر أن يشارك في الحدث 50 محملاً، بعد أن تم الإعلان عن فتح باب التسجيل الأسبوع الماضي، ثم إغلاقه ظهر الأربعاء الماضي.

ويتنافس على لقب بطل الموسم كل من (عاصفة الحزم) لعبدالله مروان المرزوقي، الذي يمتلك في رصيده 85 نقطة، فيما يأتي ثانياً في الترتيب العام (النهام) لأحمد الشامسي برصيد 81 نقطة، وثالثاً (حشيم) للشيخ زيد بن حمدان بن زايد آل نهيان، الذي يمتلك في رصيده 78 نقطة، ورابعاً (الميسم) لثاني محمد الرميثي بـ75 نقطة.

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