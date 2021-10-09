رئيس برشلونة: تمنيت لو لعب ميسي معنا «مجاناً»

المصدر: حميد نعمان ■ دبي

قال رئيس نادي برشلونة، إن رحيل الأرجنتيني ليونيل ميسي الصيف الماضي إلى باريس سان جرمان الفرنسي، ترك ألماً في الجانبين، نظراً للعلاقة التاريخية بينهما. وقال: «تمنيت لو أن ميسي وافق واستمر معنا، ولعب مجاناً». وشدد في تصريحات نقلتها صحيفة «ماركا» الإسبانية أمس، أن النادي لم يكن بوسعه توفير أي شيء لإغراء ميسي بالبقاء بسبب الوضع المالي الصعب، بالنظر إلى المغريات التي قدمها سان جرمان.

وأوضح: «المفاوضات كانت صعبة وشاقة، وكنا نعلم أنها لن تصل إلى حل، كما كنا على علم تام بأنه حصل على عرض كبير من سان جرمان، قبل فتح المفاوضات معنا، تمنينا أن يبقى معنا مجاناً، لكن هذا مستحيل للاعب في وضعه وقيمته».

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