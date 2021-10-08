متفرقات.. اتحاد الدراجات ينظم ثلاثة سباقات في يومين

المصدر: الشارقة ■ الإمارات اليوم

ينظم اتحاد الدراجات، اليوم وغداً، ثلاثة سباقات مهمة، الأول اليوم، في الساعة الرابعة عصراً، على مسار الحديريات بأبوظبي، بالتعاون مع نادي أبوظبي للدراجات لأندية المنطقة الوسطى للناشئين والأشبال، والثاني في رأس الخيمة لأندية المنطقة الشمالية للناشئين والأشبال أيضاً، وأما الثالث فسوف يتم تنظيمه بأم القيوين في الرابعة من عصر يوم غد لمسافة 33 كم، وهو السباق الأول بالنقاط لفئة الإناث هذا الموسم.

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