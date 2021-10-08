متفرقات.. الزمالك يختار الشارقة لإقامة فرعه في الإمارات

المصدر: الشارقة ■ الإمارات اليوم

أكد رئيس اللجنة المكلفة إدارة نادي الزمالك المصري، حسين لبيب، حرص النادي على إنشاء فرع له في دولة الإمارات، وأنه اختار إمارة الشارقة تحديداً لإقامته، كونها تمثل الكثير بالنسبة للنادي. وجاء ذلك خلال لقاء لبيب، رئيسَ مجلس الشارقة الرياضي، عيسى هلال الحزامي، على هامش وجوده والوفد المرافق له في مصر لحضور البطولة العربية لكرة السلة. وحضر اللقاء عبدالله سلطان الدح، عضو المجلس رئيس لجنة الاستثمار والتسويق الرياضي، ونبيل محمد عاشور، مدير إدارة شؤون الرياضة والتطوير.

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