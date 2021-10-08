«الشراعية 22 قدماً» تدشن الموسم الجديد لـ «دبي البحري»

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

تشهد شواطئ دبي، اليوم، إقامة منافسات سباق دبي للقوارب الشراعية المحلية 22 قدماً، فاتحة فعاليات الموسم الجديد.

وأكملت اللجنة المنظمة للسباق كل التجهيزات لإنجاح التظاهرة، بالتنسيق مع الجهات الداعمة من الدوائر الحكومية والمؤسسات الوطنية، حيث سينطلق السباق في الثالثة والنصف عصراً قبالة جزيرة نخلة جميرا باتجاه خط النهاية في مرفأ الصيادين 2 (مراسي بي آند أو) جميرا الرابعة لمسافة تزيد على خمسة أميال بحرية. ويشارك في السباق، نخبة النواخذة والبحارة الشباب في السباق الكبير الذي يشمل فئتين الأولى الناشئين من عمر 8-16 سنة، والثانية الشباب من عمر 18-21 سنة، حيث ستتنافس جميع القوارب في سباق واحد، وتحتسب بعد نهاية السباق نتائج كل فئة على حدة.

السباق يشمل فئتين للناشئين وللشباب، وينطلق قبالة جزيرة نخلة جميرا.

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