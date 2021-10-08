اتحاد كلباء يتعاقد مع مدرب الصالات المغربي بنعتابو

المصدر: محمد فاضل ■ الشارقة

تعاقد نادي اتحاد كلباء مع المدرب المغربي، حدو بنعتابو، ومساعده سعد العميدي، للإشراف على تدريب الفريق الأول لكرة قدم الصالات، خلفاً للمدرب المواطن، راشد الشامسي، الذي اعتذر عن مواصلة تدريب الفريق.

وقال النادي في بيان أمس: «جرى التوقيع بحضور رئيس مجلس إدارة النادي، الدكتور خالد سيف الزعابي، وعضو مجلس الإدارة ومشرف الألعاب الجماعية، عبدالله البلوشي، ونجح فريق اتحاد كلباء في إحراز كأس النخبة في الموسم الحالي، في أحد أبرز إنجازاته بالموسم الحالي، بينما يحلّ خامساً في ترتيب فرق الرديف، ويحتل نمور الصالات المركز السابع برصيد أربع نقاط، في ترتيب فرق بطولة الدوري العام، الذي يتصدره فريقا خورفكان والظفرة».

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