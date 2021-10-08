مالديني في «إكسبو 2020 دبي»

المصدر: سيد مصطفى ■ دبي

سجل نجم الكرة الإيطالية السابق ولاعب نادي ميلان بطل دوري أبطال أوروبا سبع مرات، باولو مالديني، حضوره في «إكسبو 2020 دبي»، المقام حالياً في «دانة الدنيا» بمشاركة 192 دولة، على مدار ستة أشهر.

وقال مجلس دبي الرياضي في بيان، أمس: «زار مالديني، الذي يشغل حالياً منصب المدير الفني في ميلان، الجناح الإيطالي في (إكسبو)، وعدداً من أجنحة الدول الأخرى، كما التقى بعدد من الزوار، وأبدى النجم الإيطالي الكبير سعادته بزيارة دبي وحضور فعاليات (إكسبو) نظراً إلى أهمية ومكانة هذا الحدث الأكبر، كون مدينته ميلان استضافت النسخة الماضية من (إكسبو) عام 2015».

وأضاف المجلس: «قدّم الأمين العام لمجلس دبي الرياضي، سعيد حارب، للضيف النسخة الإنجليزية من كتاب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، (قصتي)، وعبّر مالديني عن سعادته بالكتاب، خصوصاً أنه من الأفراد العاشقين لدبي، ومعجب بتطورها وروعتها، وزائر مستمر لها، مشدداً على أن كتاب (قصتي) سيكون فرصة له لمعرفة فكر القائد الذي يقف وراء هذا التطور والازدهار، وصولاً إلى تنظيم (إكسبو 2020)».

وفي السياق نفسه، قال المجلس إن «سعيد حارب التقى بمقر الجناح الروسي في (إكسبو) وزير الرياضة لجمهورية تتارستان، فلاديمير لينفوف، وتم بحث تعزيز وزيادة التعاون بين الطرفين في المجال الرياضي، بعد أن أصبحت تحتل مكانة مميزة من الاهتمام والدعم الحكومي، ومشاركة القطاع الخاص، ومختلف أفراد المجتمع».

وأوضح: «شدد الطرفان على أن العلاقات الرياضية بين دبي وروسيا تشهد نمواً ملحوظاً، ويدلّ على ذلك الاتفاق الذي جرى في وقت سابق لتنظيم حدث رياضي مهم للرياضات الجليدية، يقام في دبي خلال ديسمبر المقبل، بمشاركة نجوم رياضات الجليد الروسية، وسيتم الإعلان عن تفاصيله في الأسبوع المقبل، إذ تعد روسيا من الدول الرائدة في مجال الرياضات الجليدية التي تحظى بمكانة كبيرة، إذ تضم مدينة كازان، التي يقطنها مليون و200 ألف نسمة، 52 حلبة للتزلج على الجليد».

أسطورة الكرة الإيطالية: «كتاب (قصتي) سيكون فرصة لي لمعرفة فكر القائد الذي يقف وراء هذا التطور».

• حارب التقى وزير الرياضة لجمهورية تتارستان فلاديمير لينفوف بمقر الجناح الروسي في إكسبو

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news