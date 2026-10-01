«دبي التجاري العالمي» يستضيف 18 فعالية خلال أكتوبر

يستضيف مركز دبي التجاري العالمي مجموعة متنوعة من المعارض والمؤتمرات المحلية والدولية خلال أكتوبر الجاري، تضم 18 فعالية تُقام في موقعي المركز الرئيسين: «دبي التجاري العالمي»، و«مركز دبي للمعارض» في «مدينة إكسبو دبي»، ما يجعل أكتوبر أحد أكثر الأشهر ازدحاماً ضمن أجندة المركز لعام 2026.

وذكر المركز في بيان أمس، أن الفعاليات تغطي مجموعة واسعة من القطاعات الحيوية تشمل التجميل والطيران، والعقارات والإعلام، والطاقة والاستدامة، والتعليم والتكنولوجيا وغيرها.

وتتضمن أبرز أجندة الفعاليات مؤتمر ومعرض تكنولوجيا الغاز والنفط «جوتيك»، الذي يختتم أعماله في مركز دبي التجاري العالمي، اليوم، إضافة إلى المعرض الدولي للإعلام الرقمي واتصالات الأقمار الاصطناعية «كابسات» الذي يُقام من الخامس من أكتوبر إلى السابع منه في مركز دبي للمعارض، والذي يستضيف أيضاً معرض «سات إكسبو الشرق الأوسط» خلال الفترة نفسها.

ويستضيف مركز دبي التجاري العالمي، معرض «بيوتي وورلد دبي» من السادس إلى الثامن من أكتوبر، فضلاً عن استضافة معرض بناء وتجهيز المطارات والقمة العالمية لقادة المطارات في الفترة من 12 إلى 14 أكتوبر، وقمة ومعرض الاستثمار العقاري من 13 إلى 14 أكتوبر، وقمة ومعرض الموارد البشرية من 14 إلى 15 أكتوبر.

وفي 14 أكتوبر، يستضيف مركز دبي للمعارض معرض «Agentforce World Tour» الذي يجمع نخبة من قادة الأعمال والمتخصصين في التكنولوجيا، فيما يستضيف مركز دبي التجاري العالمي معرض «إكسبو أصحاب الهمم الدولي» من 19 إلى 21 أكتوبر، إلى جانب معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة «ويتيكس» من 20 إلى 22 أكتوبر، والقمة العالمية للاقتصاد الأخضر من 21 إلى 22 أكتوبر.

ويعود معرض «بيبي آند كيدز» بين 22 و24 أكتوبر في مركز دبي للمعارض، فضلاً عن معرض «المدرسة والحضانة» من 24 إلى 25 أكتوبر.

كما يعود معرض «نجاح» من 25 إلى 27 أكتوبر في مركز دبي التجاري العالمي، ومعرض «عرب لاب لايف» من 26 إلى 28 أكتوبر، ومعرض «جروتك الشرق الأوسط» من 26 إلى 28 أكتوبر، إضافة إلى «مهرجان دبي للذكاء الاصطناعي» من 26 إلى 27 أكتوبر، فيما يستضيف مركز دبي للمعارض معرض «دبي للمجوهرات والأحجار الكريمة والتكنولوجيا» من 27 إلى 29 أكتوبر.