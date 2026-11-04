حاكم الشارقة يفتتح المرحلة الأولى من مشروع المحاور المرورية الجديدة للربط مع دبي

افتتح صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، المرحلة الأولى من مشروع تطوير وإنشاء المحاور المرورية الجديدة للربط مع إمارة دبي، والتي تتضمن الافتتاح الجزئي لتقاطع التعاون، وتشغيل عدد من الجسور والتقاطعات الجديدة.

وتتيح المرحلة الأولى حركة مرورية باتجاه واحد من شارع الشيخ محمد بن زايد إلى مركز إكسبو الشارقة، بما يسهم في تسهيل وصول الزوار إلى المركز، وتعزيز انسيابية الحركة المرورية، خصوصاً خلال فعاليات معرض الشارقة الدولي للكتاب.