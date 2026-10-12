«الشارقة للكتاب» يكشف تفاصيل دورته الجديدة غداً

أعلنت هيئة الشارقة للكتاب أنها ستكشف، غداً، عن تفاصيل الدورة الـ45 من معرض الشارقة الدولي للكتاب، التي ستنظم، خلال الفترة من الرابع إلى 15 من نوفمبر المقبل، في مركز إكسبو الشارقة.

وستكشف الهيئة خلال مؤتمر صحافي عن أبرز الأنشطة والفعاليات التي ستُقام ضمن المعرض، إلى جانب الشخصيات الثقافية البارزة المشاركة في الدورة الجديدة.

وسيحتفي المعرض بالفائزين بجوائز دورته الجديدة، التي تبلغ قيمتها 625 ألف درهم، وتكرم أبرز المنجزات في التأليف والنشر، وتدعم حضور الكتاب المتميز محلياً وعالمياً، حيث تغطي الجوائز مجالات الرواية والدراسات والشعر والكتاب الأجنبي، إلى جانب تكريم دور النشر المحلية والعربية والدولية.