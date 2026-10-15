«موسم الوصل» يحتفي بتقاليد الجاليات في دبي

تستعد مدينة إكسبو دبي لإطلاق «موسم الوصل 2026-2027» برؤية متجددة، متضمناً برنامجاً متنوعاً من الفعاليات الثقافية والمجتمعية والاحتفالات الموسمية، التي تجمع مختلف فئات المجتمع، وتتيح لها فرصاً للتواصل والتفاعل وتبادل الثقافات.

ويرتكز الموسم الجديد على الفعاليات الرئيسة التي حظيت بإقبال كبير من الجمهور في المواسم الماضية، وفي مقدمتها «مدينة الشتاء» واحتفال نهاية العام للأطفال في ساحة الوصل وحفلات «أوركسترا فردوس» في بيت الفن، إضافة إلى فعاليات جديدة تستلهم ثقافات وتقاليد عريقة من أنحاء العالم، بما يمنح الجاليات المقيمة في دبي فرصة مشاركة تراثها، والاحتفاء به في ساحة الوصل.

وقالت المخرج الإبداعي التنفيذي للفعاليات والترفيه في مدينة إكسبو دبي، آمنة أبوالهول: «استضاف إكسبو 2020 دبي 192 دولة في أكبر تجمع دولي للثقافات والشعوب العالمية على أرض واحدة، ومن هذا الإرث يستمد (موسم الوصل) في دورته الجديدة رؤيته للاحتفاء بثقافات العالم وتقاليده، إذ ستتحوّل ساحة الوصل إلى ملتقى للجاليات لتحتفي بعاداتها واحتفالاتها الشعبية والتراثية، ما يمنح الزوار من مختلف العائلات الفرصة للتعرف إلى ثقافات العالم من خلال الأنشطة التفاعلية في أجواء احتفالية، لأننا نؤمن بأن كل احتفال هو فرصة لنتقارب أكثر ونكتشف القيم الإنسانية المشتركة التي تجمعنا».

ويقوم برنامج 2026-2027 على أربع ركائز موسمية تحتفي بفصول السنة الأربعة.

وسينطلق الموسم الجديد بحفل «كلاسيكيات موسيقى الروك» الذي تقدمه أوركسترا فردوس، أول أوركسترا نسائية من نوعها في المنطقة، وينظم الحفل وسط أجواء تعبق بشغف الموسيقى في ساحة بيت الفن في 17 أكتوبر الجاري.