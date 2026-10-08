91 ألف زائر لمعرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات

اختتمت الدورة الـ58 من معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات في مركز إكسبو الشارقة، باستقطاب أكثر من 91 ألف زائر على مدار خمسة أيام.

وتنوّعت المعروضات بين المجوهرات الذهبية والألماس والأحجار الكريمة والساعات الفاخرة، إلى جانب قطع تحمل طابعاً فنياً وحرفياً خاصاً، ما أتاح للزوار الاطلاع على اتجاهات التصميم الجديدة ومشاهدة نماذج تعكس تطور صناعة المجوهرات والساعات في الأسواق العالمية، كما شهد حضور أطول سبيكة ذهب في العالم، المسجلة رسمياً في موسوعة غينيس للأرقام القياسية، والتي شكلت إحدى القطع الاستثنائية التي استوقفت زوار المعرض، وأضافت بعداً مميزاً إلى تجربة الدورة، إلى جانب مجموعة من القطع النادرة.