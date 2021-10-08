المصدر: الامارات اليوم

مستشار

يدرس اتحاد لعبة جماعية تعيين مدرب معروف للعمل مستشاراً فنياً للاتحاد، نظراً للخبرات الكبيرة التي يتمتع بها في إطار سياسة الاتحاد المعني، للاستفادة من الكوادر الفنية الوطنية في مختلف المجالات.

تواصل

يجد صحافيون يغطون أنشطة جهة رياضية مرموقة، صعوبة في التواصل مع مسؤولي هذه الجهة والتعرف إلى أخبارها وأنشطتها، علماً بأن مسؤولاً كبيراً في هذه الجهة كان قد وعد بعقد اجتماعات دورية مع الصحافيين لكنه لم يلتزم بتعهده.

لاعب

عاد اللاعب الأجنبي لمسقط رأسه بعد إغلاق سوق الانتقالات الصيفية، على الرغم من محاولاته المستميتة للعودة إلى ناديه السابق، التي وصلت لدرجة إرسال كلمات مبطنة عبر حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي لناديه، الذي كان قد أخلى خانته في فترة سابقة.

جراحة

خضع قائد فريق بني ياس والمنتخب الوطني تحت 17 سنة، زايد محمد، لعملية جراحية ناجحة في مدينة ميونيخ الألمانية، للتعافي من إصابة في الركبة اليمنى، وذلك على يد الجراح البروفيسور بونتش.

تصويت

ناشد مهاجم فريق العين، الدولي التوغولي لابا كودجو، جماهير فريقه بالتصويت له في جائزة أفضل لاعب عن شهر سبتمبر، ووجّه اللاعب رسالة عبر حسابه في «إنستغرام» لجماهير «الزعيم»: «أفضل جمهور هيا بنا لنأخذها».

ثلث

رفض لاعب محترف تجديد عقده مع ناديه السابق، لعدم موافقة الأخير على رفع قيمته المالية ما أدى إلى عدم تجديد العقد لموسم آخر، لكنه اضطر لاحقاً إلى القبول بعرض آخر قيمته ثلث ما كان يتقاضاه في ناديه السابق.

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