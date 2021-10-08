نواعم كرة السيدات يخسرن أمام تونس

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

خسر المنتخب الوطني لكرة قدم السيدات مواجهته الودية، أول من أمس، مع منتخب تونس بأربعة أهداف دون مقابل، ضمن معسكره الداخلي، استعداداً للتصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا للسيدات في الهند 2022.

وسيواصل منتخب السيدات تدريباته اليومية على ملاعب اتحاد الكرة، حتى موعد سفره إلى العاصمة القيرغيزية بيشكيك، مستضيفه مجموعة المنتخب في التصفيات الآسيوية، المقررة إقامتها من 18 إلى 24 أكتوبر الجاري.

وقالت عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة رئيسة لجنة كرة القدم النسائية، أمل بوشلاخ، في تصريحات صحافية: «إن المنتخب استفاد كثيراً من التجربتين الوديتين أمام الهند وتونس، خصوصاً من الناحيتين الفنية والبدنية، حيث حرصت المدربة الوطنية، حورية الطاهري، على إشراك أكبر عدد ممكن من اللاعبات، للوقوف على مستواهن قبل خوض غمار التصفيات». وأشادت بوشلاخ بدعم مجلس إدارة اتحاد الكرة لمنتخب السيدات، وتوفير الأجواء المناسبة له، مشيرة إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد إطلاق عدد من البرامج التطويرية والمبادرات والمسابقات، التي من شأنها أن تسهم في تطور الكرة النسائية، بإقامة البطولات المحلية والدورات والورش الفنية والإدارية في مختلف أنحاء الدولة.

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