المغرب ينتزع صدارة تصفيات المونديال بالـ 5

المصدر: الرباط ■ أ.ف.ب

أكرم المغرب وفادة ضيفته غينيا بيساو بخماسية نظيفة، وانتزع منها الصدارة أول من أمس في الرباط، في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة التاسعة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لمونديال 2022.

وسجل مدافع باريس سان جرمان الفرنسي أشرف حكيمي (31)، ومهاجم واتفورد الإنجليزي عمران لوزة (45+1)، وصانع ألعاب كوينز بارك رينجرز الإنجليزي إلياس شاعر (49)، ومهاجم هاتاي سبور التركي أيوب الكعبي (62)، ولاعب وسط إشبيلية الإسباني منير الحدادي (82)، الأهداف.

وهو الفوز الثاني للمغرب بعد الأول على السودان 2-صفر، فرفع رصيده إلى ست نقاط من مباراتين، بفارق نقطتين أمام غينيا بيساو التي لعبت ثلاث مباريات.

وسيلتقي المنتخبان غداً في الدار البيضاء ضمن الجولة الرابعة.

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