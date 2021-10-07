حارس العين السابق معتز عبدالله مدربا للجزيرة الحمراء

المصدر: محمد فاضل - رأس الخيمة

أعلن نادي الجزيرة الحمراء في بيان صحافي عن التعاقد مع الحارس السابق للمنتخب وفريق العين، معتز عبدالله مدربا للفريق الاول، خلفا للمدرب السابق علي الوصلة. وسيقود معتز فريقه الجديد امام فريق "جلف اف سي"، الذي سبق ان قاده في بطولة الموسم الماضي لدوري الدرجة الثانية.

وسبق لمعتز العمل مساعدا للمدرب الالماني شايفر في بني ياس قبل موسمين، بينما لعب لاندية عديدة، منها بجانب العين، الوحدة والشعب (سابقا). وأبدى معتز

سعادته لانضمامه إلى الجزيرة الحمراء، مقدما شكره للثقة التي وضعتها فيه إدارة النادي. وقال لـ"الإمارات اليوم": أتطلع من خلال تدريب الجزيرة الحمراء والذي تسلمته منذ ايام قليلة الى تثبيته في دوري الدرجة الاولى، ولدي افكار فنية ساسعى لتطبيقها في الفريق، وسنعمل بهدوء وبشكل جاد لكي نصل بالفريق لتحقيق تطلعات الجمهور وإدارته.

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