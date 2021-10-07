«جلف إف سي» يتعاقد مع سالمين خميس إدارياً و5 لاعبين

المصدر: محمد فاضل ■ دبي

كشف المدير التنفيذي لنادي «جلف إف سي»، عبدالله بن عمر، عن تكليف إدارة النادي للاعب شباب الأهلي والمنتخب سابقاً، سالم خميس، بمهمة إداري الفريق الأول، إضافة إلى التعاقد مع خمسة من اللاعبين المميزين لتمثيل الفريق في الموسم الحالي لدوري الدرجة الأولى، وهم لاعب النصر السابق راشد جلال، واللاعبون أحمد يوسف، وعبدالله آل علي وراشد علي، وسليمان الصيعري.

وقال بن عمر لـ«الإمارات اليوم»: «سعداء بانضمام أكثر من لاعب يتمتع بمواصفات فنية وتاريخ رياضي مميز، ونتطلع إلى تقديم أفضل دعم ممكن لجميع اللاعبين ليتمكنوا من استعادة مستواهم الفني المعروف، ولكي يخدموا الفريق بالمردود الفني المنتظر».

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