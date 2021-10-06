«دبي البحري» يستحدث لجنة استشارية لـ «الشراعية المحلية»

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أعلن نادي دبي الدولي للرياضات البحرية تشكيل لجنة استشارية لمتسابقي القوارب الشراعية التراثية، تضم نخبة من الملاك والنواخذة المشاركين في السباقات المحلية، وتقدم الدعم للجنة الرياضية والمقترحات التي من شأنها إنجاح فعاليات الموسم.

وضمت اللجنة الاستشارية المستحدثة في النادي كلاً من: خليفة المزروعي وسالم العديدي ومحمد المرر، وأحمد السويدي وخليفة المري، وجميعهم من أصحاب التجربة والخبرة المشاركين في مجال سباقات السفن والقوارب المحلية التراثية.

من جانبه، رحب عضو مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية رئيس اللجنة الرياضية، راشد المهيري، بأعضاء اللجنة الاستشارية خلال الاجتماع الأول، متمنياً لهم التوفيق في تأدية المهام، والعمل مع اللجنة الرياضية في النادي من أجل تحقيق الأهداف المطلوبة، التي رسمها مجلس الإدارة ضمن التوجه والخطة الاستراتيجية المحدثة 2021-2027.

وكشف المهيري أن تشكيل اللجنة الاستشارية جاء من أجل إشراك أصحاب هذه الرياضة، والاستفادة من خبراتهم، وقياس رضاء المتعاملين من نواخذة وملاك وبحارة، عبر المقترحات والاحتياجات والمتطلبات التي ستُرفع إلى اللجنة الرياضية كتوصيات لدراستها.

وأضاف المهيري في بيان صحافي: «سيمكّن تشكيل هذه اللجنة من مشاركة أعضائها في اللجان المعنية بالنظر في الشكاوى والاعتراضات، والعمل مع اللجنة من أجل تطوير الأنظمة واللوائح، ورفع التصورات التي من شأنها تطوير هذا الموروث ومناقشة الصعوبات والعراقيل والتحديات».

وقال إن مدة عمل اللجنة الاستشارية موسم واحد قابل للتجديد، بناء على توصيات وقرار اللجنة الرياضية، على أن تعقد اجتماعات دورية بحضور أغلب الأعضاء.

من جانب آخر، عقدت اللجنة الاستشارية أول اجتماع لها برئاسة خليفة المزروعي، حيث حرصت اللجنة على توجيه الشكر إلى مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية واللجنة الرياضية، على مبادرة تشكيل هذه اللجنة التي ستعمل على تقديم المقترحات والتوصيات والدعم الكامل للجنة الرياضية، في ما يتعلق بشؤون السباقات البحرية التراثية المحلية.

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