نزال مرتقب لحسم «البطل المؤقت» في أبوظبي

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

كشفت دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي و«يو إف سي» عن نزال مرتقب على لقب «البطل المؤقت»، بين بلاهوفيتش وتيكسيرا، وتقام المباراة ضمن بطولة «يو إف سي» 267، التي تقام في أبوظبي خلال الفترة من 21 إلى 30 أكتوبر الجاري.

وقال بيان صحافي: «يواجه الأميركي كوري ساندهاجن، منافسه الروسي بيتر يان، يوم 30 أكتوبر، في حلبة الاتحاد أرينا بجزيرة ياس، في النزال الرئيس الثاني، عقب انسحاب ألجامين ستيرلينج، حامل اللقب الحالي في وزن بانتام، ويسبق هذا النزال المواجهة الرئيسة، التي يدافع خلالها البولندي يان بلاهوفيتش عن لقبه في فئة وزن خفيف الثقيل أمام جلوفر تيكسيرا».

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