«الشارقة الرياضي» يختتم دورات الإسعافات الأولية

المصدر: الشارقة ■ الإمارات اليوم

اختتم مجلس الشارقة الرياضي سلسلة دوراته الخاصة بتأهيل موظفيه للحصول على شهادة الإسعافات الأولية والإنعاش الرئوي، حيث كانت الدورة الثالثة لموظفي إدارات وأقسام المجلس، من 27 إلى 30 سبتمبر الماضي، في مقر نادي الشارقة الثقافي للشطرنج. وقال بيان صحافي: «أقيمت الدورة ضمن برنامج المجلس لدعم الأمن والسلامة، بالتنسيق مع أكاديمية بحث وتطوير أنشطة علوم الرياضة (دراسا)، المعتمدة من هيئة خدمات الإسعاف في دبي، وتلقى الدارسون المحاضرات من محاضرين متخصصين معتمدين من المنظمة الأميركية للإسعافات الأولية ومعهد الصحة والسلامة».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news