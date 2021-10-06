«السكب» يحصد كأس الوثبة في تولوز

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

حصد الجواد «إتش إم السكب» للشقب للسباقات، بإشراف توماس فورسي، وقيادة جيروم كابري، لقب كأس الوثبة ستاليونز (بري نيدجاري) الذي أقيم، أول من أمس، بمضمار تولوز الفرنسي، برعاية مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.

وخصص سباق كأس الوثبة ستاليونز لمسافة 2100 متر على الأرضية العشبية، وشارك فيه ثمانية من نخبة من الخيول في سن أربع سنوات فما فوق، صاحبة الإنجازات على الصعيد الدولي، وبلغت جائزته المالية 14 ألف يورو.

وتفوق «إتش إم السكب» بفارق ثلاثة أطوال عن وصيفته «لولوا»، مسجلاً زمناً قدره 2:22:40 دقيقة، فيما جاء في المركز الثالث «اميلاند» لبيرند فان دالفسين، بإشراف دايمين فاتريجانت وقيادة مايكل فورست.

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