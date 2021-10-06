رفع الحضور إلى 80% يزيد الزخم الجماهيري خلف المنتخب في مواجهة إيران

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

قرر اتحاد الكرة ورابطة المحترفين، بعد التنسيق مع الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، رفع سعة المدرجات في كل مسابقات كرة القدم من الحضور الجماهيري إلى 80%. ويأتي القرار، قبل ساعات من مباراة المنتخب غداً مع نظيره المنتخب الإيراني المقررة على استاد زعبيل بنادي الوصل في دبي ضمن الجولة الثالثة لحساب المجموعة الأولى في الدور الحاسم للتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022.

ومن شأن هذا القرار زيادة الزخم والدعم الجماهيري خلف المنتخب في مباراة مهمة للغاية.

وقال اتحاد الكرة في بيان صحافي: سيكون الحضور متاحاً لفئة 16 عاماً وما فوق، ولمن يظهر عبر تطبيق الحصن حصوله على الجرعة الثالثة من اللقاحات المعتمدة بالدولة، أو من لم يكمل ستة أشهر من حصوله على الجرعة الثانية، مع إبراز نتيجة فحص سلبية (PCR) لا تتجاوز 48 ساعة، والالتزام بالإجراءات الاحترازية، وارتداء الكمامة، والتباعد الجسدي.

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