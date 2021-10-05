«الشراعية 22» قدماً تبحر في شواطئ جميرا الجمعة

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

تشهد شواطئ جميرا، عصر يوم الجمعة المقبل، انطلاق سباقات نادي دبي الدولي للرياضات البحرية في الموسم الجديد 2021-2022، التي ستبدأ بمنافسات الجولة الأولى من بطولة دبي للقوارب الشراعية المحلية 22 قدماً.

وقال بيان صحافي: «يتزامن افتتاح فعاليات الموسم الرياضي البحري الجديد 2021-2021 مع الحدث العالمي الكبير معرض (إكسبو 2020 دبي)، الذي تستضيفه الإمارات على مدار ستة أشهر، حيث يحمل سباق الجولة الأولى من بطولة دبي للقوارب الشراعية المحلية 22 قدماً روح الاحتفال بالحدث العالمي الكبير، كبادرة من أهل البحر تعكس سعادة المجتمع بمختلف أطيافه، وترحيبهم التام بضيوف البلاد المشاركين في أرض المحبة والسلام والتسامح والأخوة والإنسانية».

وأعلنت اللجنة المنظمة للحدث عن فتح باب التسجيل للمشاركة في السباق الكبير للراغبين في المشاركة من الملاك والنواخذة، حيث تستمر عملية التسجيل إلكترونياً عبر رابط التسجيل الخاص بالمشاركة، الذي أرسل إلى النواخذة والملاك عبر خدمة الرسائل النصية القصيرة.

ويجمع سباق القوارب الشراعية المحلية 22 قدماً كالمعتاد فئتين، الأولى الناشئين من 8-16 سنة، والثانية الشباب من 8-21 سنة، حيث ستتنافس جميع القوارب في سباق واحد، وتحتسب بعد نهاية السباق نتائج كل فئة على حدة.

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