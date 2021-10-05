«الحديريات» تستضيف جولة من سباقات اتحاد الدراجات

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

استضاف نادي أبوظبي للدراجات الهوائية، أخيراً جولة من سباقات اتحاد الإمارات للدراجات في جزيرة الحديريات لفئة الناشئين والأشبال.

وأشاد رئيس اتحاد الدراجات، منصور بوعصيبة، بجهود نادي أبوظبي للدراجات الهوائية في تنظيم هذه الجولة من سباقات الاتحاد، موجهاً الشكر لإدارة النادي على جهودها الكبيرة والمثمرة في مجال تعزيز الوعي المجتمعي، وتشجيع أعضاء المجتمع كافة، خصوصاً الشباب، على ممارسة رياضة الدراجات الهوائية.

وقال في تصريحات صحافية إن إمارة أبوظبي تمتلك مرافق عالمية المستوى لإقامة سباقات الدراجات، بما تضمه من مسارات ومضامير، بفضل الجهود الكبيرة التي أدخلتها الجهات الحكومية على البنية التحتية في الإمارة، ما جعلها مركزاً عالمياً يستقطب محترفي وهواة ركوب الدراجات، وسط أجواء آمنة. وأضاف بوعصيبة أن اتحاد الدراجات يسعى إلى تعزيز التعاون، وتوطيد العلاقات مع الجهات المعنية لتشجيع رياضة الدراجات الهوائية، بما يعود بالنفع على الصحة العامة لأفراد المجتمع، واستقطاب المتميزين منهم لبناء المنتخبات الوطنية.

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