أبوظبي تستضيف البطولة العربية الأولى للسباحة بمشاركة 230 رياضياً

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

أعلن مجلس أبوظبي الرياضي، بالتعاون مع اتحاد السباحة، عن تنظيم البطولة العربية الأولى للسباحة للمراحل العمرية للمسافات القصيرة (25 متراً)، التي ستقام في مسبح مدينة محمد بن زايد بأبوظبي خلال الفترة 24 إلى 27 أكتوبر الجاري.

وتشهد البطولة مشاركة 230 رياضياً، من بينهم 159 سباحاً، إلى جانب 71 سباحة، يمثلون 18 دولة عربية، هي: الإمارات، الأردن، البحرين، الجزائر، السعودية، السودان، العراق، الكويت، المغرب، اليمن، تونس، جيبوتي، سورية، عمان، فلسطين، قطر، لبنان، موريتانيا، وتشهد فئات البطولة مراحل 14-15 سنة، 16-18، و19 فما فوق.

وقال بيان صحافي: «اعتمدت اللجنة المنظمة البرنامج الزمني وجدول المنافسات وبرنامج التتويج، في إطار الحرص على وضع البروتوكول العام للمنافسات واستقبال الضيوف، وتبدأ البطولة يوم 24 أكتوبر على فترتين صباحية ومسائية، وتستمر حتى يوم 27 أكتوبر، كما تم اعتماد مراسم توزيع الميداليات في البطولة العربية للمراحل العمرية، حيث سيتم تكريم الفائزين بالميداليات الثلاث».

من جانبه، رحّب الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، عارف العواني، بالوفود الرياضية المشاركة في البطولة العربية الأولى للسباحة للمراحل العمرية، مؤكداً على أهمية الحدث، ودوره في دعم تطوير المواهب العربية الواعدة، وصقل مهاراتهم في التنافس المستمر من خلال هذه البطولات التي تسهم في تقديم فرص مثالية للاتحادات العربية، وخططهم في تأهيل رياضييهم للاستحقاقات القارية والدولية، مبيناً أن مجلس أبوظبي الرياضي يحرص على تحقيق التنوع في استضافة واحتضان مجموعة من الفعاليات الرياضية المميزة ضمن أجندته، ويسعى لدعم تطور مختلف الرياضات على مستوى الدولة، ودعم المواهب الوطنية في السباحة. وأشار إلى أن البطولة العربية للسباحة للمراحل العمرية تمثل محطة مهمة في البرنامج الرياضي الشامل نحو تنظيم مهرجان أبوظبي العالمي للرياضات المائية.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news