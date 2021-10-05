الشقيقتان جوتانوجارن تشاركان في «غولف دبي 2021»

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

تستعد نخبة من ألمع نجمات رياضة الغولف النسائية للمشاركة في الدورة الـ15 من بطولة دبي مونلايت كلاسيك، التي تقام في الفترة من 27 إلى 29 الجاري، وتستضيفها شركة الإمارات العالمية للألومنيوم.

وتشهد البطولة مشاركة الشقيقتين والنجمتين التايلانديتين، آريا وموريا جوتانوجارن، إلى جانب مواطنتهما أتايا ثيتيكول، إضافة إلى كاتريونا ماثيو، الفائزة بكأس سوليهام، وأسطورة الغولف الشهيرة لورا ديفيز. وقال بيان صحافي: «تعود بطولة دبي مونلايت كلاسيك 2021 لتتيح الفرصة لعشاق اللعبة لحضور فعاليات البطولة مجاناً، وبشكل مباشر على أرض الملعب وخارجه يومي الخميس والجمعة الموافقين 28 و29 من أكتوبر، بعد إقامة نسخة عام 2020 خلف الأبواب في ظل تطبيق جميع إجراءات السلامة الخاصة بـ(كوفيد-19)».

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