«عميد الصالات» يوقف سلسلة انتصارات خورفكان

المصدر: محمد فاضل ■ دبي

فاز فريق النصر لكرة قدم الصالات على ضيفه خورفكان بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعتهما أمس في القاعة الرياضية في استاد آل مكتوtة لدوري الصالات، ليصبح رصيد النصر 13 نقطة في المركز الثاني (مؤقتاً)، بينما حافظ خورفكان على صدارة الترتيب برصيد 15 نقطة.

سجل أهداف النصر محمد عبيد (3)، وجلال حميد (16) من الشوط الأول، والبرازيلي بيدرو هنريك (15) من الشوط الثاني، بينما سجل هدفي خورفكان سعود خالد، الأول في الدقيقة 12 من الشوط الأول، والثاني في الدقيقة الأخيرة من زمن المباراة.

وتعد خسارة «النسور» هي الأولى له في الموسم الحالي لبطولة الدوري، بعد خمسة انتصارات متتالية، ليوقف «العميد» انتصارات خورفكان محققاً الانتصار الرابع.

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