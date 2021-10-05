1209 قيود وتسجيلات للأندية المحترفة والدرجتين الأولى والثانية و«الشباب»

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أغلق اتحاد كرة القدم باب الانتقالات الصيفية، في الساعة الخامسة من مساء أمس، الذي تم فتحه في 13 يوليو الماضي، لقيد وتسجيل اللاعبين للموسم الكروي 2021-2022.

وقال عضو لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين، المستشار يعقوب العلي، المتحدث الرسمي للجنة، خلال مؤتمر صحافي، إن «طلبات الأندية خلال الفترة الأولى للتسجيل (الصيفية) بلغت 1209 طلبات، تنوعت بين 51 حالة استبدال، و69 إعارة لاعب داخل الدولة، و95 حالة انتقال لاعب داخل الدولة، و923 تسجيل لاعب، و71 كشف قيد». وأوضح أن «آخر حالة قيد كانت الساعة 4:59، لنادي مسافي، بتسجيله للاعب من مواليد الدولة».

ومن أبرز الصفقات التي أجريت في اليوم الأخير للميركاتو الصيفي إعارة لاعب شباب الأهلي وليد حسين إلى الإمارات، بجانب استعارة الأخير للاعب الجزيرة فيصل المطروشي حتى نهاية الموسم الجاري، وسجل العين اللاعب محمد جمال في كشوفاته قبل ساعات من إغلاق الباب.

وذكر اتحاد الكرة في بيان، أمس، أنه تم إنهاء 202 طلب للأندية المحترفة، تنوعت بين 142 طلب تسجيل لاعب، وستة طلبات استبدال لاعب، و34 إعارة لاعب داخل الدولة، وسبعة انتقالات لاعب داخل الدولة، و13 كشف قيد، وبلغت طلبات أندية الدرجة الأولى 391 طلباً، مقسمة إلى 309 طلبات تسجيل لاعب، وثمانية طلبات استبدال لاعب، و25 إعارة لاعب داخل الدولة، و39 انتقال لاعب داخل الدولة، و10 طلبات كشف قيد.

وقامت أندية الدرجة الثانية بإجراء 261 طلباً، تنوعت بين 242 طلب تسجيل لاعب، وطلب واحد لاستبدال لاعب، وثمانية انتقالات لاعب داخل الدولة، و10 طلبات كشف قيد. وتم إجراء 111 طلباً لفريق تحت 21 سنة، مقسمة إلى 72 طلب تسجيل لاعب، وثمانية طلبات إعارة لاعب داخل الدولة، و16 انتقال لاعب داخل الدولة، و14 كشف قيد، بينما تم إجراء 95 طلباً لفرق الشباب تحت 21 سنة، تنوعت بين 72 طلب تسجيل لاعب، وطلبي إعارة لاعب داخل الدولة، و11 انتقال لاعب داخل الدولة، وسبعة طلبات كشف قيد. يذكر أن باب الانتقالات الشتوية سيتم فتحه في الفترة الثانية للتسجيل من الخامس من يناير إلى الأول من فبراير 2022.

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