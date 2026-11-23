قضت المحكمة المدنية الابتدائية في دبي بإلزام رجل بإعادة لوحة سيارة مميزة، قيمتها نحو 1.75 مليون درهم، إلى مالكها، والتوقيع على نقل قيدها باسمه لدى هيئة الطرق والمواصلات، بعدما امتنع عن الحضور شخصياً لأداء اليمين الحاسمة، التي وجهتها إليه المحكمة بشأن طبيعة حصوله على اللوحة، واعتبرت غيابه من دون عذر نكولاً عن حلف اليمين، بما حسم النزاع لمصلحة المدعي.

وتعود تفاصيل القضية إلى خلاف بين صديقين بشأن لوحة سيارة مميزة، كان أحدهما يمتلكها، قبل أن تنتقل السيارة التي كانت تحملها إلى ملكية الآخر.

وقال المدعي إن صديقه عرض عليه شراء سيارة، فوافق على ذلك، إلا أن انتقال ملكية السيارة لم يكن، بحسب روايته، مصحوباً بالتنازل عن ملكية اللوحة المميزة، التي أكد أنه سلمها للمدعى عليه على سبيل الأمانة، مع احتفاظه بحقه في استردادها متى طلب ذلك.

وأضاف أن علاقة الصداقة القوية التي كانت تجمعهما آنذاك، دفعته إلى عدم تحرير مستند يُثبت طبيعة تسليم اللوحة، قبل أن يفاجأ برفض صديقه إعادتها أو دفع قيمتها السوقية، وتمسكه بأن المدعي تنازل عنها لمصلحته لدى هيئة الطرق والمواصلات.

وبعد تعذّر تسوية الخلاف، وجّه المدعي إخطاراً إلى صديقه عبر البريد الإلكتروني، طالبه فيه بردّ اللوحة من دون أن يستجيب، فأقام دعواه مطالباً بإلزامه بإعادتها ونقل قيدها باسمه، أو دفع قيمتها السوقية البالغة نحو 1.75 مليون درهم إذا تعذر تنفيذ الطلب الأصلي.

وفي المقابل، تمسك المدعى عليه بأن اللوحة أصبحت ملكاً له بالحيازة المقترنة بسبب صحيح وحسن نية، ودفع بسقوط حق المدعي في المطالبة بها بمضي المدة. كما قال إن اللوحة قُدمت إليه هبة، ولا يجوز للمدعي الرجوع فيها.

وأمام تمسك كل طرف بروايته، لجأ المدعي إلى طلب توجيه اليمين الحاسمة إلى خصمه، وهي وسيلة إثبات يتيحها القانون للخصم عندما لا تتوافر لديه أدلة أخرى كافية لحسم الواقعة محل النزاع.

وحددت المحكمة صيغة اليمين التي يتعين على المدعى عليه أداؤها، ومضمونها أن يقسم بأنه لم يتعهد برد اللوحة فور طلبها، وأنه تسلمها من المدعي على سبيل الهبة، وليس على سبيل الإعارة أو الوديعة.

لكن المدعى عليه لم يحضر شخصياً في الجلسة المحددة لأداء اليمين، رغم حضور وكيله، ولم يقدم ما يثبت وجود عذر يحول دون حضوره، رغم تنبيه المحكمة إلى أن التخلف عن أداء اليمين قد يعد نكولاً عنها.

واعتبرت المحكمة أن عدم الحضور من دون عذر ثابت يمثل نكولاً عن اليمين الحاسمة، موضحة أن هذه اليمين شرعت لتكون وسيلة لحسم النزاع عندما يعجز أحد الخصوم عن تقديم دليل آخر، وأن حلفها أو النكول عنها يترتب عليه حسم الواقعة التي انصبت عليها.

وأكدت أن الدليل المستمد من نكول المدعى عليه عن أداء اليمين أصبح كافياً للفصل في النزاع، وأن مضمون اليمين حجة ملزمة لها، بما يوجب القضاء بأحقية المدعي في استرداد اللوحة.

وبناء على ذلك، ألزمت المحكمة المدعى عليه بردّ اللوحة والتوقيع على نقل قيدها باسم المدعي لدى هيئة الطرق والمواصلات، مع إلزامه بالرسوم والمصروفات و1000 درهم مقابل أتعاب المحاماة.

ولم تقض المحكمة بالمبلغ الاحتياطي المطالب به، وقدره 1.75 مليون درهم، باعتباره بديلاً عن إعادة اللوحة، إذ رأت أن الفصل في هذا الطلب لا يكون مطروحاً إلا إذا ثبت تعذر تنفيذ حكمها الأصلي برد اللوحة ونقل ملكيتها.