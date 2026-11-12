اشتراه من شاكيرا بـ 11 مليون يورو .. تعرَّف على القصر الذي يعيش فيه يامين يامال مع صديقته ( صور)

كشف تقرير لوكالة "يوروبا برس" الإسبانية، قبل أيام، أن نجم فريق برشلونة لامين يامال يعيش مع صديقته إينيس غارسيا في قصر كان مملوكا من قبل للمغنية الكولومبية شاكيرا ولاعب الكرة الإسباني السابق جيرارد بيكيه.

وحّول يامال العقار الفاخر الذي كان مملوكا من جانب شاكيرا وبيكيه إلى منزله الجديد، بعدما اشتراه في أواخر عام 2025 مقابل مبلغ يقارب 11 مليون يورو.

ولا يزال القصر يخضع لأعمال تجديد إضافية بهدف تكييفه مع أذواق مالكيه الحاليين واحتياجاتهما.

وشوهد يامال وغارسيا بحسب "يوروبا برس" مؤخرا برفقة أفراد من طاقم الحراسة الأمنية، بالتزامن مع أعمال التجديد الجديدة الجارية داخل العقار.

وليست هذه المرة الأولى التي يجري فيها لاعب برشلونة الشاب تعديلات على المنزل، إذ سبق أن نفذ مجموعة من أعمال التجديد عقب شرائه العقار، وقبل الانتقال للإقامة فيه.

وكانت أنباء سكن يامال وغارسيا معا قد ظهرت إلى العلن خلال الصيف الماضي، عندما كُشف أن إينيس غادرت محل إقامتها في مدينة تالافيرا دي لا رينا الإسبانية، وانتقلت للعيش مع لاعب برشلونة الشاب.

ويتميز القصر، الذي أقامت فيه شاكيرا وبيكيه لسنوات برفقة طفليهما، بمرافق فاخرة تشمل حدائق واسعة، ومسابح، وصالة رياضية، ومساحات مخصصة لممارسة الأنشطة الرياضية، فضلا عن استوديو تسجيل موسيقي كانت تستخدمه الفنانة الكولومبية.