إعادة تشكيل مجلس إدارة نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

أصدر سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، قراراً بإعادة تشكيل مجلس إدارة نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية، برئاسة الشيخ سلطان بن خليفة بن سلطان بن شخبوط آل نهيان، وعضوية كل من: عبدالله راشد محمد الراشدي نائباً للرئيس، خالد محمد خلفان مطر سعيد الرميثي، يوسف سعيد أحمد العفريت الكويتي، هشام علي محمد الطاهر، موزة محمد سهيل الشامسي وشيخة عبدالله سلطان العريف الظاهري.

وتمتد فترة المجلس الجديد لثلاث سنوات من تاريخ صدور القرار.

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