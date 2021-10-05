الأحبابي: المنتخب سيواجه إيران بتكتيك مارفيك ودعم القاعدة الجماهيرية

المصدر: معاذ كمبال ■ العين

قال لاعب وسط المنتخب الوطني وفريق العين بندر الأحبابي، إن عليهم الدفاع عن حظوظهم في التأهل لنهائيات كأس العالم 2022 طالما كانت موجودة، وإنهم سيدخلون مواجهة نظيرهم الإيراني المقررة الخميس المقبل على استاد نادي الوصل في زعبيل بهدف تحقيق الفوز من أجل الاقتراب من صدارة الترتيب أكثر بعد التعادل في الجولتين السابقتين.

وأكد الأحبابي لـ«الإمارات اليوم» أن التعامل مع مباريات التصفيات بشكل منفصل هو أفضل طريقة، موضحاً أنه في الوقت الحالي تركيزهم منصب على مواجهة إيران التي يبحثون فيها عن تحقيق أول فوز لهم في تصفيات النهائيات، وقال: «يتوجب علينا التفكير أولاً في مواجهة إيران، ولاحقاً الاهتمام بالمواجهة التي ستجمعنا مع العراق».

وأوضح الأحبابي أنهم سيتبعون التكتيك الذي سيضعه مدرب المنتخب، الهولندي مارفيك خلال اللقاء من أجل تحقيق الفوز، مضيفاً: «المدرب لديه تكتيك لهذه المباراة، نحن سنلتزم به بكل تأكيد، كما لا ننسى أننا سنخوض اللقاء على ملعبنا ونتمنّى أن نحظى بمساندة جماهيرية في هذه المواجهة».

وقال قائد فريق العين إن توجيه الانتقادات من جانب جماهير فريقه على أداء «الزعيم» في الجولتين الماضيتين هو أمر طبيعي نظراً لأن جماهير العين لا ترضى بغير البطولات، وأضاف: «حينما تكون مشجعاً لنادٍ مثل العين فإنك تبحث عن تحقيق الألقاب، لذلك حينما تكون لاعباً في هذا الفريق فإنه من الطبيعي أن تكون مطالباً دائماً بأن تكون بمستوى عالٍ من ناحية الأداء الجيد».

ويتصدر «الزعيم» مسابقة دوري أدنوك للمحترفين برصيد 14 نقطة، لكنه أضاع في الجولتين الماضيتين أربع نقاط بتعادله أمام العروبة 3-3 والوحدة 1-1 كانت كفيلة بابتعاده مبكراً بفارق بسيط من النقاط عن أقرب مطارديه، وهو ما فتح الباب على مصراعيه لإمكانية فقدان الفريق لصدارة المنافسة، خصوصاً أن «البنفسجي» على موعد في الجولات المقبلة مع أندية «الوزن الثقيل».

وأشار قائد فريق العين إلى أن تركيزهم كلاعبين دائماً ما يكون هو البحث عن إرضاء القاعدة الجماهيرية للفريق، وقال: «صحيح أننا تعادلنا في آخر جولتين ولم نقدم فيهما الأداء المتوقع منا، لكننا على يقين بأن مشوار الدوري لايزال طويلاً ومن يرد التتويج باللقب فعليه أن يتعلم من أخطائه، وأن يركز في ما هو قادم من تحديات تنتظره في جدول المسابقة».

وأعرب لاعب فريق العين عن أمله في أن تبتعد عنهم الإصابات في الموسم الحالي، وقال: «ننافس على أكثر من جبهة في الموسم الحالي ومن الضروري أن نقسم المجهود، ونأمل أن نحافظ على جاهزيتنا وأن تبتعد الإصابات عنا، الضغوط موجودة في كرة القدم خصوصاً في بداية الموسم، ومن الجيد أن هنالك فترة للراحة ويوجد أيضاً طاقم تدريبي مقتدر يضم مدربي تغذية قادرين على إبقاء الفريق في حالة بدنية جيدة».

ونفى بندر الأحبابي الذي أصبح قائداً للفريق بعد رحيل قدامى اللاعبين عن صفوف «الزعيم» أن تكون شارة «الكابتن» ثقيلة عليه، وقال: «المسؤولية ليست جديدة عليّ في النادي، أعرف كيفية التعامل مع هذه الضغوط».

نجم العين:

• «عندما تكون مشجعاً لنادي مثل العين، فإنك تبحث عن تحقيق الألقاب».

• «مشوار الدوري لايزال طويلاً، ومن يرد التتويج باللقب عليه أن يتعلم من أخطائه».

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