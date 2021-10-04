موعد مباراة المنتخب مع إيران.. الخميس المقبل «8:45»

المصدر: منصور السندي ■ دبي

حدّد اتحاد كرة القدم الساعة 8:45 من مساء الخميس المقبل موعداً لمباراة المنتخب الوطني مع نظيره الإيراني، على استاد زعبيل بنادي الوصل في دبي، ضمن الجولة الثالثة لحساب المجموعة الأولى في الدور الحاسم للتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022، علماً بأن المنتخب بدأ تحضيراته اليومية للقاء، وأدى عدداً من الحصص التدريبية بقيادة المدرب الفني الهولندي بيرت فان مارفياك.

وأعلن اتحاد الكرة، على صفحته الرسمية عبر«تويتر»، عن طرح تذاكر المباراة إلكترونياً عبر موقع شركة «بلاتينيوم ليست».

ووفقاً للبروتوكول الصحي المعتمد الخاصة بـ«كوفيد-19»، سيكون الحضور متاحاً بنسبة 60% من سعة الملعب.

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