«يد سعود» بشعار الجزيرة تحرم النصر فرحة الفوز

المصدر: جوني جبور ■ دبي

حرم لاعب فريق الجزيرة لكرة اليد سعود سليمان، بتسجيله ركلة جزاء ناجحة في الثانية الأخيرة، فريق النصر فرحة الفوز، والاكتفاء بالتعادل «20-20»، في مباراة أقيمت أول من أمس في أبوظبي، لحساب ختام الجولة الثالثة من الدور التمهيدي في بطولة الدوري العام لمرحلة الرجال، التي شهدت أيضاً عودة الوصل بفوزٍ مستحق من صالة مستضيفه دبا الحصن بواقع «28-22».

واستهلت الجولة مساء الجمعة الماضي بإقامة مباراتين، نجح خلالهما الشارقة في الفوز على مضيفه مليحة بواقع «34-24»، واقتناص شباب الأهلي خارج الديار فوزاً صعباً على العين بنتيجة «28-26».

وانفرد حامل اللقب الشارقة في ختام الجولة بصدارة الترتيب العام برصيد تسع نقاط، بفارق نقطتين عن شباب الأهلي والوصل اللذين تشاركا في المركز الثاني، وواصل النصر والجزيرة شراكتهما للمركز الرابع برصيد ست نقاط لكل منهما، بفارق نقطة واحدة عن كل من مليحة والعين، وبقي دبا الحصن في المركز الثامن والأخير برصيد ثلاث نقاط.

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