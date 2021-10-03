الشارقة ينفرد بصدارة دوري اليد

المصدر: جوني جبور ■ دبي

انفرد حامل اللقب، فريق نادي الشارقة بصدارة دوري اليد بفوزه على مضيفه مليحة بفارق 10 أهداف، وبنتيجة «34-24»، أول من أمس، في افتتاح الجولة الثالثة من الدور التمهيدي، التي سجلت خسارة العين أمام ضيفه شباب الأهلي بنتيجة «26-28».

ورفع الشارقة رصيده إلى النقطة التاسعة والعلامة الكاملة، بفارق نقطتين عن شباب الأهلي الذي تقدم إلى المركز الثاني، بينما تراجع العين إلى المركز الثالث بالشراكة مع مليحة بأربع نقاط.

ونجح الشارقة في بسط أفضليته المطلقة على لقاء مليحة، بعد شوط أول أنهاه متقدماً «13-11»، وشوط ثانٍ ابتعد خلاله بفارق الأهداف ليفوز بالمباراة.

بدوره أنهى شباب الأهلي الشوط الأول متقدماً «14-11»، ورغم العودة القوية للعين، لكنه فاز بالمباراة.

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