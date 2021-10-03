شباب الأهلي يتوّج بلقب سباق «الحديريات» للدرّاجات

المصدر: محمد أبوإسماعيل ■ دبي

توّج درّاج شباب الأهلي، المقيم جريجا بول، أمس، بلقب «الرجال» في ثالث سباقات الموسم الجاري، والذي أقيم في جزيرة الحديريات بأبوظبي لمسافة 80 كلم، بتنظيم اتحاد اللعبة، وبالتعاون مع نادي أبوظبي للدرّاجات.

وفي ختام السباق قام رئيس الاتحاد منصور بوعصيبة، ورافقه خليفة بن عمير النائب الأول لرئيس الاتحاد، ومحمد سند القبيسي النائب الثاني، والنخيرة الخييلي المدير التنفيذي لنادي أبوظبي، بتكريم الفائزين في كل فئات السباق.

وفي بقية الفئات، فاز عبدالله المهيري من نادي النصر بسباق تحت 23 سنة، وحل سعيد بلواش من «ياسي» أولاً في الترتيب العام لفرق الهواة، وفاز سفيان حدي بفئة «الهواة - مقيمين»، وعوض الهاملي عن فئة «هواة - مواطنين فوق 40 سنة»، وسالم الشميلي عن «هواة - مواطنين تحت 40 سنة».

وتصدر أسامة منصوري فئة المقيمين، وماجد الجهوري من «ربدان» عن «الفرق فوق 40 سنة»، وياسر جمعة من «شرطة دبي» عن فئة «الفرق تحت 40 سنة».

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