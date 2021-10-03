«الملك» والبطائح يودّعان «السلة العربية» مبكراً

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

ودّع فريقا السلة في الشارقة والبطائح، مبكراً، بطولة الأندية العربية الأبطال، المقامة حالياً في مدينة الإسكندرية بمصر، وتمتد حتى 9 الجاري، وذلك عقب خسارتهما أول من أمس، في ثالثة جولات الدور التمهيدي، وجاءت للشارقة أمام الزهراء التونسي «69-81»، والبطائح أمام المنامة البحريني «62-75».

وتجرع الشارقة هزيمته الثانية على التوالي بعد خسارته المباراة الافتتاحية أمام الوكرة القطري «71-78»، فيما تلقى البطائح الهزيمة الثالثة بعد خسارتيه أمام بيروت اللبناني «69-88»، والكويت الكويتي «60-112».

ودفع الشارقة ضريبة غالية لإصابة لاعبه الدولي راشد ناصر في الربع الأول، ما أثر سلباً على أداء الفريق ومنح الزهراء التونسي التفوق ونيل الأفضلية بنتائج الفترات الثلاث الأولى بواقع «24-21 و22-20 و27-22»، رغم فوز الشارقة بالشوط الرابع «18-15».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news